تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية عبر واتس آب

ذروة جديدة للتصعيد الحوثي: هجمات عشوائية تتحدى المجتمع الدولي وتلويح بـ”يوم القيامة وخيارات لا تخطر على بال بشر“ المجلس الانتقالي يتهرب من المسئولية الأمنية ويعلن موقفه من محاولة اغتيال محافظ عدن دراسة عملية تكشف سرّ الأحلام.. وكيف تحمي الدماغ؟ دراسة علمية تكشف أسرار الثوم وعصير الليمون على ضغط الدم تقرير أمريكي: جنوب اليمن يشتعل مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والانقسامات تعمل على إدامة الصراع و”المجلس الانتقالي“ في ورطة الأمير الشهير الذي دعا محمد صلاح لحفل جوائز إيرثشوت أغرب أربع معلومات عن الرجل لا تعرفها نساء اليمن والعرب عنه مباحثات ”أوروبية ـ أمريكية“ مكثفة لإنهاء حرب اليمن حزب ”الاصلاح“ يدين استهداف موكب محافظ عدن ويدعو إلى سرعة القبض على الجناة السعودية تعتقل أربعة يمنيين وبحوزتهم مواد ممنوعة
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام بالأردن من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية من دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر.
ونبهت الجرائم الإلكترونية المواطنين لضرورة عدم الالتفات لرسائل إلكترونية تصل عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن إرفاق هوية الأحوال المدنية، ومعلومات شخصية أخرى.
وأضافت الوحدة أن هذا النوع من الرسائل يهدف إلى خرق البيانات الشخصية للمواطنين.
كما حذرت من الدخول إلى أي رسائل غريبة أو روابط وهمية، داعية إلى تجاهلها وحذفها فورا.
جدير بالذكر أن دائرة خدمة الجمهور تعنى بمنح الإعفاءات الطبية للمواطنين الأردنيين غير المؤمنين صحيا، وتقديم المساعدات المالية للمحتاجين، وخدمات أخرى تمس احتياجات المواطنين، وفق أسس تحقق معايير الشفافية والعدالة.