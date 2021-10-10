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تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية عبر واتس آب

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام بالأردن من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية من دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر.

ونبهت الجرائم الإلكترونية المواطنين لضرورة عدم الالتفات لرسائل إلكترونية تصل عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن إرفاق هوية الأحوال المدنية، ومعلومات شخصية أخرى.

وأضافت الوحدة أن هذا النوع من الرسائل يهدف إلى خرق البيانات الشخصية للمواطنين.

كما حذرت من الدخول إلى أي رسائل غريبة أو روابط وهمية، داعية إلى تجاهلها وحذفها فورا.

جدير بالذكر أن دائرة خدمة الجمهور تعنى بمنح الإعفاءات الطبية للمواطنين الأردنيين غير المؤمنين صحيا، وتقديم المساعدات المالية للمحتاجين، وخدمات أخرى تمس احتياجات المواطنين، وفق أسس تحقق معايير الشفافية والعدالة.

 
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