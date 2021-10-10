حارس ليفربول السابق: محمد صلاح مخيف لكنه يحبطني أحيانا

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اعترف ديفيد جيمس حارس ليفربول السابق بأن النجم المصري محمد صلاح كان محبطا بالنسبة له الموسم الماضي قبل أن يعود إلى حالته الرائعة هذا الموسم.
وقال جيمس، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا الموسم عاد صلاح إلى المستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي".
وأضاف: "لقد سجل صلاح عددا كبيرا من الأهداف بالعام الماضي، وأنا معجب بمو، وفي نفس الوقت أكون أحيانا محبطا منه بعض الشيء".
وتابع: "أعتقد أن مباريات ليفربول في الموسم الماضي كانت تبنى بشكل أساسي على صلاح، وهذا سبب تسجيل مو للعديد من الأهداف".
وواصل: "بينما هذا الموسم، عاد صلاح جزءا من فريق ليفربول الذي يلعب مرة أخرى بالمستوى الذي فاز به بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين".
وأكمل: "هذا صلاح الذي أحبه، حيث لا يعتمد عليه الفريق بشكل كامل، ولا يتعين على مو فعل المزيد لصالح المجموعة".
وأردف: "أعتقد هذا الموسم أن صلاح يبدو مخيفا.. أليس كذلك؟ إنه رائع".
واختتم: "أعتقد أن هدف صلاح ضد السيتي كان على أعلى مستوى، كما أن أداءه في تلك المباراة يؤكد حقيقة أن مو عاد إلى قمة مستواه".