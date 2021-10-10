وزارة الداخلية تترأس اجتماعاً لقيادة الإدارات والوحدات الأمنية بوادي حضرموت

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ترأس وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف اجتماعاً للقيادة الأمنية بوادي حضرموت بحضور وكيلا وزارة الداخلية اللواء ركن محمد الأمير واللواء ركن عبدالحميد الحمادي ومدير أمن وادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني.
جرى خلال اللقاء مناقشة الأداء الأمني بوادي وصحراء حضرموت والصعوبات القائمة وسبل تجاوزها.
واستعرض وكيل أول وزارة الداخلية خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة بهدف تعزيز أداء الأجهزة الأمنية وتفعيل التدريب والتأهيل لكوادر ومنتسبي الأمن. ولفت إلى أن المرحلة تتطلب تضافر الأجهزة والوحدات الأمنية والحفاظ على مؤسسات الدولة في ظل الاوضاع التي تشهدها البلاد جراء انقلاب مليشيات الحوثي.