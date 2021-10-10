قتلى وجرحى بينهم الحارس الشخصي لمحافظ عدن ونجل شقيقه في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في التواهي«صور»

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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نجا محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس من محاولة اغتيال ،اليوم الاحد، اثر استهداف موكبه بمدينة التواهي بالعاصمة المؤقتة، عدن، الخاضعة لسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات.

وسقط 6 قتلى على الأقل، بينهم الحارس الشخصي للمحافظ ونجل شقيقه، وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب المحافظ في منطقة حجيف بمدينة التواهي .

ووفق مصادر محلية؛ فان من بين القتلى، صدام الخليفي وهو الحارس الشخصي للمحافظ (قائد حراسته الخاصة) ، ونجل شقيق المحافظ ،اسامة سالم حامد.

ونجا ايضا وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري ، حيث كان ضمن الموكب، بحسب المعلومات المتوفرة حتى الان.