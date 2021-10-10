هادي يصدر توجيهات من الرياض بخصوص «العملية الغادرة» التي استهدفت محافظ عدن ووزير الزراعة بالعاصمة المؤقتة «الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي» معين عبدالملك و 5 وزراء ومسئولون آخرون في الحكومة يغادرون عدن قتلى وجرحى بينهم الحارس الشخصي لمحافظ عدن ونجل شقيقه في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في التواهي«صور» شاب يمني يشكو فضائية قطرية معروفة ويقول أن أشهر المذيعين فيها قام بحظره مليشيا الحوثي تستغل المناسبات الدينية لنهب أموال اليمنيين وتكريس الأفكار المتطرفة نقابة الصحفيين تطالب المجلس الانتقالي بالإفراج عن الصحفيين مخشف وباقي أسئلة العاصفة التي تواجه فيسبوك.. كل ما تريد معرفته عن محاولات إخضاع ”العملاق الأزرق“ للسيطرة محاولة تقدم حوثية بجبهة الدفاع الجوي في تعز تقرير يكشف كيف حاول ترامب ترتيب انقلاب إصابة ميسي تهدد مشاركته مع منتخب بلاده
نجا محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس من محاولة اغتيال ،اليوم الاحد، اثر استهداف موكبه بمدينة التواهي بالعاصمة المؤقتة، عدن، الخاضعة لسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات.
وسقط 6 قتلى على الأقل، بينهم الحارس الشخصي للمحافظ ونجل شقيقه، وعدد من الجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب المحافظ في منطقة حجيف بمدينة التواهي .
ووفق مصادر محلية؛ فان من بين القتلى، صدام الخليفي وهو الحارس الشخصي للمحافظ (قائد حراسته الخاصة) ، ونجل شقيق المحافظ ،اسامة سالم حامد.
ونجا ايضا وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري ، حيث كان ضمن الموكب، بحسب المعلومات المتوفرة حتى الان.