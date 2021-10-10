شاب يمني يشكو فضائية قطرية معروفة ويقول أن أشهر المذيعين فيها قام بحظره

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 847

شكا شاب يمني، من مماطلة قناة تلفزيونية قطرية، قال انه فاز في احد برامجها خلال رمضان الماضي بجائزة مالية قدرها 5 آلاف ريال قطري.

وفي التفاصيل قال الشاب محمد يحيى حمود هيجان لمأرب برس انه شارك في مسابقه « اكس او» على قناة الكاس القطرية يوم 16 رمضان الموافق 26/ 4/2021 وفاز بمبلغ 5000،ريال قطري وكانت فرحه العمر، حسب تعبيره.

وطلبت القناة ، صورة من الجواز وشهادة بنكية وفق هيجان، الذي قال انه سافر الى العاصمة صنعاء لتجهيز الشهادة ثم ارسلها للقناة يوم 8 شوال تقريباً.

بعدها كانت قناة الكاس تماطله وتعطيه مواعيد الى بعد شهر شهرين ثلاثة، لتسلم جائزته ، لكنه لم يحصل عليها حتى اليوم.

هيجان قال انه تواصل مع قناة الكاس عبر جميع الحسابات الخاصة بها ولم ترد عليه ، وتواصل ايضا مع المذيع مقدم البرنامج ولم يرد، مضيفا انه يحتفظ بصور للمحادثات.

ويضيف ايضا: راسلت خالد جاسم(مقدم برنامج المجلس) حضرني وفي الأخير عرضت الموضوع للرأي العام.

وتابع: ذهب الاستاذ بشير سنان (محلل وناقد رياضي يمني) الى القناة للنظر في موضوع الجائزة ،فطلبوا منه ان لا يتدخل.