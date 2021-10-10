مليشيا الحوثي تستغل المناسبات الدينية لنهب أموال اليمنيين وتكريس الأفكار المتطرفة

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الارياني "إن الأعياد والمناسبات الدينية والطائفية باتت مواسم تديرها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لممارسة الجباية غير القانونية وابتزاز التجار والمواطنين بالإنتقال من منزل لمنزل لنهب مدخراتهم، بعد أن نهبت خلال7 أعوام من عمر الانقلاب رواتبهم وسبل عيشهم وصادرت حتى المساعدات الغذائية المقدمة لهم".



وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي سخرت هذه الأعياد لتكريس أفكارها المتطرفة الدخيلة على المجتمع، ونشر الطقوس الطائفية المستورد من ايران، وتأكيد تبعيتها وولائها لنظام الملالي.



وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي تستغل هذه المناسبات لجباية المليارات لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" فيما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها يعيشون تحت خط الفقر والمجاعة.



وطالب الارياني، اليمنيين من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بادراك حجم الخطر الذي يتهددهم، والتصدي لهذه الممارسات الدخيلة، والانتصار لهويتهم الوطنية والعربية.



وجدد الارياني، دعوته للالتفاف خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في التصدي للمشروع التوسعي الايراني وأداته الحوثية، والتأكيد بأن اليمن أكبر من أن تكون ولاية إيرانية.