حملات ميدانية لضبط المتلاعبين بالأسعار بعدن

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أصدر وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، مساء السبت، تعميما بتكثيف الحملات الرقابية والنزول الميداني لمراقبة الأسعار.

ووجه التعميم الصادر من الوزير مدراء مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات، بتكثيف الحملات الرقابية والنزول الميداني إلى الأسواق لوقف ارتفاع أسعار السلع جراء انهيار العملة المحلية أمام العملات الصعبة.

وشدد على أهمية ضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين وإحالتهم للجهات المختصة بصورة عاجلة والرفع إلينا بما يتم اتخاذه.

وأشار إلى أن اسواق الجملة والتجزئة تشهد تلاعب بالأسعار وارتفاعها الغير مبرر وحرصا منا على قيام الوزارة بمهامها في الجانب الخدمي وحماية المستهلك.

وكان مجلس الوزراء قد وجه الوزارة في الاجتماع الذي عقده السبت في العاصمة المؤقتة عدنن بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب وضبط المتلاعبين بالأسعار.