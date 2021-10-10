مليشيا الحوثي تستغل المناسبات الدينية لنهب أموال اليمنيين وتكريس الأفكار المتطرفة نقابة الصحفيين تطالب المجلس الانتقالي بالإفراج عن الصحفيين مخشف وباقي أسئلة العاصفة التي تواجه فيسبوك.. كل ما تريد معرفته عن محاولات إخضاع ”العملاق الأزرق“ للسيطرة محاولة تقدم حوثية بجبهة الدفاع الجوي في تعز تقرير يكشف كيف حاول ترامب ترتيب انقلاب إصابة ميسي تهدد مشاركته مع منتخب بلاده وثيقة مسربة تفضح أحد قيادات مليشيا الحوثي وتشعل فتيل الخلافات بين أجنحة الجماعة العلماء يتوصلون أخيرا لسبب ظهور أضراس العقل عندما نكون بالغين في الأساس! "تجاهلت جرائم الحوثي"..ما تأثير إيقاف لجنة التحقيق الأممية في اليمن؟.. تقرير انتكاسة جديدة.. هذا ما حدث اليوم لفلول «الحوثي» شرقي «الجـوف»
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين،السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي بالإفراج عن الصحفي "عمار مخشف"، والصحفي "رأفت رشاد باقي".
وكانت قوات الانتقالي قد اختطفت الصحفي الرياضي "مخشف" في مدينة "كريتر"، بعد أيام من أعتقالها مدير إذاعتي عدنية fm، وبندر عدن، المخرج "رأفت باقي".
ودعت النقابة السلطات الأمنية بعدن الى "سرعة الافراج عن مخشف، وباقي ومحاسبة الجناة، محملة إياها كامل المسئولية".
وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها "بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية والالتزام بتوفير بيئة أمنه للصحفيين".