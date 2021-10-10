نقابة الصحفيين تطالب المجلس الانتقالي بالإفراج عن الصحفيين مخشف وباقي

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي بالإفراج عن الصحفي "عمار مخشف"، والصحفي "رأفت رشاد باقي".

وكانت قوات الانتقالي قد اختطفت الصحفي الرياضي "مخشف" في مدينة "كريتر"، بعد أيام من أعتقالها مدير إذاعتي عدنية fm، وبندر عدن، المخرج "رأفت باقي".

ودعت النقابة السلطات الأمنية بعدن الى "سرعة الافراج عن مخشف، وباقي ومحاسبة الجناة، محملة إياها كامل المسئولية".

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها "بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية والالتزام بتوفير بيئة أمنه للصحفيين".