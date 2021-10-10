محاولة تقدم حوثية بجبهة الدفاع الجوي في تعز

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني في وقت متأخر من الليلة الماضية، التصدي لهجوم شنته مليشيا إيران الحوثية الإرهابية على مواقعه في جبهة الدفاع الجوي، شمال غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان مقتضب "إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم شنته مليشيات إيران الحوثية المدعومة من إيران في الدفاع الجوي شمال غرب المدينة".



ولم يورد البيان تفاصيل إضافية.



وجاء الهجوم بعد أيام من اندلاع معارك في عدة جبهات بالمحافظة حقق فيها الجيش الوطني انتصارات جديدة وكبّد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.