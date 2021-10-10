إصابة ميسي تهدد مشاركته مع منتخب بلاده

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية، عن تعرض نجم ​باريس سان جيرمان ليونيل ​ميسي، لإصابة خلال فترة التوقف الدولي.

ويشعر ميسي بالألم، في ركبته اليسرى، وقد يغيب عن مواجهة منتخب بلاده الأرجنتين أمام أورغواي يوم الأحد.

وأضافت التقارير، أن ميسي قد لا يتمكن من المشاركة في المباراة أمام بيرو، يوم الخميس أيضا.