إصابة ميسي تهدد مشاركته مع منتخب بلاده

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كشفت تقارير صحفية، عن تعرض نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، لإصابة خلال فترة التوقف الدولي.
ويشعر ميسي بالألم، في ركبته اليسرى، وقد يغيب عن مواجهة منتخب بلاده الأرجنتين أمام أورغواي يوم الأحد.
وأضافت التقارير، أن ميسي قد لا يتمكن من المشاركة في المباراة أمام بيرو، يوم الخميس أيضا.