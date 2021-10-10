وثيقة مسربة تفضح أحد قيادات مليشيا الحوثي وتشعل فتيل الخلافات بين أجنحة الجماعة

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت وثيقة مسربة، نشرتها وسائل إعلام محلية فساد أحد قيادات مليشيا الحوثي الارهابية وتصاعد الخلافات بين أجنحة المليشيا وتبادل الاتهامات بين حوثيي صعدة وصنعاء.

ويتهم حوثيو صنعاء عناصر المليشيا في صعدة بالاستئثار بالسلطة والثروة والفساد، في حين يتهمم حوثيو صعدة بمحاولة الركوب على تضحياتهم منذ بداية التمرد في البلاد.

الوثيقة المسربة أظهرت استغلال القيادي الحوثي حسين العزي، لمنصبه، لأجل التهرب عن دفع الضرائب والواجبات المستحقة عليه مقابل استثماراته وعقاراته وأملاكه في العاصمة صنعاء.

وبحسب الوثيقة، فقد استخرج القيادي الحوثي المدعو حسين العزي، إعفاء من كل الضرائب والواجبات المستحقة على استثماراته وعقاراته وأملاكه الخاصة في العاصمة صنعاء.

وتعتبر الوثيقة عبارة عن تعميم صادر بتاريخ يناير 2021 بناء على توجيهات أمين العاصمة الحوثي المعين من قبل المليشيا، المدعو حمود عباد إلى عدد من الجهات التي هي تحت إدارتهم بكف الخطاب عن المدعو حسين حميد حمود العزي واستثنائه من كل الضرائب والواجبات.