إصابة ميسي تهدد مشاركته مع منتخب بلاده وثيقة مسربة تفضح أحد قيادات مليشيا الحوثي وتشعل فتيل الخلافات بين أجنحة الجماعة العلماء يتوصلون أخيرا لسبب ظهور أضراس العقل عندما نكون بالغين في الأساس! "تجاهلت جرائم الحوثي"..ما تأثير إيقاف لجنة التحقيق الأممية في اليمن؟.. تقرير انتكاسة جديدة.. هذا ما حدث اليوم لفلول «الحوثي» شرقي «الجـوف» الحكومة اليمنية تقر انشاء 3 محميات في 3 محافظات الحكومة تلغي التعاملات بالعملة الأجنبية و”معين عبدالملك“ يؤكد: ”ما يحدث في اليمن ليس من جماعة الحوثي وحدها“ خطة عسكرية جديدة تتجاوز الاختلالات والحكومة تناقش انتظام صرف مرتبات الجيش ومعالجة المتاخرات السابقة و”معين“ يؤكد: ”دعم الجبهات أولويتنا القصوى“ مصرع 16 عنصر واصابة العشرات.. انكسار هجوم حوثي شرس بجبهتي ”المشجح“ و”الكسارة“ غربي مأرب في أول اجتماع لها بعدن.. الحكومة تقر 7 قرارات وإجراءات لوقف انهيار الريال وتؤكد ان ثمارها ”ستلمس قريباً“
كشفت وثيقة مسربة، نشرتها وسائل إعلام محلية فساد أحد قيادات مليشيا الحوثي الارهابية وتصاعد الخلافات بين أجنحة المليشيا وتبادل الاتهامات بين حوثيي صعدة وصنعاء.
ويتهم حوثيو صنعاء عناصر المليشيا في صعدة بالاستئثار بالسلطة والثروة والفساد، في حين يتهمم حوثيو صعدة بمحاولة الركوب على تضحياتهم منذ بداية التمرد في البلاد.
الوثيقة المسربة أظهرت استغلال القيادي الحوثي حسين العزي، لمنصبه، لأجل التهرب عن دفع الضرائب والواجبات المستحقة عليه مقابل استثماراته وعقاراته وأملاكه في العاصمة صنعاء.
وبحسب الوثيقة، فقد استخرج القيادي الحوثي المدعو حسين العزي، إعفاء من كل الضرائب والواجبات المستحقة على استثماراته وعقاراته وأملاكه الخاصة في العاصمة صنعاء.
وتعتبر الوثيقة عبارة عن تعميم صادر بتاريخ يناير 2021 بناء على توجيهات أمين العاصمة الحوثي المعين من قبل المليشيا، المدعو حمود عباد إلى عدد من الجهات التي هي تحت إدارتهم بكف الخطاب عن المدعو حسين حميد حمود العزي واستثنائه من كل الضرائب والواجبات.