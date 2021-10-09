انتكاسة جديدة.. هذا ما حدث اليوم لفلول «الحوثي» شرقي «الجـوف»

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1063

تصدت قوات الجيش الوطني اليوم السبت لهجوم فاشل شنته فلول الحوثي بإتجاه مواقع قوات الشرعية شرقي محافظة الجوف.

وذكرت مصادر عسكرية لـ موقع "مأرب برس"بان المليشيات الحوثية شنت هجوما فاشلاً عصر اليوم على مواقع عسكرية تابعة للجيش الوطني في جبهة العلم الواقعة شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأشارت المصادر بان قوات الشرعية قابلت الهجوم الحوثي بمواجهات شرسة استمرت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت انتهت بهزيمة قاسية تجرعتها المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرت بقية عناصرها على الفرار... مشيرةً بان المواجهات رافقها اسناد جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي.