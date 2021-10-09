الحكومة اليمنية تقر انشاء 3 محميات في 3 محافظات

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أقرت الحكومة ”الشرعية“ المعترف بها دولياً، في أول اجتماع لها منذ عودتها الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم السبت 9 اكتوبر/تشرين الأول، انشاء ثلاث محميات طبيعية في عدن ولحج وسقطرى.
وبحسب وكالة "سبأ" فقد أقر مجلس الوزراء، اعلان انشاء وإدارة محمية جزيرة ”العزيزي وراس عمران“ بمديرية البريقة محافظة عدن، بناءا على القرار المقدم من وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي.
وتبلغ المساحة الاجمالية للمحمية المصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، 39.2 كم2 ، وتهدف الى تحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية والاستفادة منها بصورة مستدامة ومنع التلوث بكل اشكاله ومصادره لاسيما المؤثر على الشعاب المرجانية والحشائش البحرية ومراعي السلاحف.
ووافق المجلس على اعلان انشاء وإدارة محمية ”خور عميرة“ مديرية المضاربة راس العارة بمحافظة لحج، والمصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة والتنوع الحيوي والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعادة تاهيلها.
كما اقر المجلس اعلان انشاء وإدارة محمية ”فرمهن“ بمديرية حديبو محافظة سقطرى، وتصنف في الفئة الثانية (متنزه وطني)، وتبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 11.8 كم2 .