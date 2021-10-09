خطة عسكرية جديدة تتجاوز الاختلالات والحكومة تناقش انتظام صرف مرتبات الجيش ومعالجة المتاخرات السابقة و”معين“ يؤكد: ”دعم الجبهات أولويتنا القصوى“

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقدت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت 9 اكتوبر/تشرين لها، أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أسابيع من عودتها إلى المدنية بعد أن غادرتها في مارس/أذار الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فان “مجلس الوزراء ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتاخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة".

واستمع المجلس الى احاطة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول أوضاع جبهات القتال خاصة في اطراف محافظتي مأرب وشبوة، والعزيمة الكاملة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل لدحر ميليشيا الحوثي حتى استعادة العاصمة صنعاء وتطهير كل أراضي الوطن من هذا المشروع العنصري الدموي المدعوم إيرانيا.

ولفت الى الخطط العسكرية المعدة لتجاوز كل الاختلالات التي حدثت، وما يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من اسناد كبير في هذه المعركة المصيرية للعرب جميعا.

ووقف المجلس امام الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية وأوضاع المدنيين هناك، وما يمكن القيام به لرفع الحصار بشكل عاجل، وواجبات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب.

وأكد ان لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لحصار وقتل المدنيين واستهداف النازحين والاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، اعمال انتقامية جبانة ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية‏، ولن يفلت مرتكبيها من العقاب طال الزمن ام قصر.

وشدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الاخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري او الأمني او الخدمي، وترتيب الملفات والاولويات بحسب أهميتها.

وأكد معين ان أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال انهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا، وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية.

ولفت الى ان عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة الحكومة على معالجة التحديات بادوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.