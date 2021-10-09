مصرع 16 عنصر واصابة العشرات.. انكسار هجوم حوثي شرس بجبهتي ”المشجح“ و”الكسارة“ غربي مأرب

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أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت 9 اكتوبر/تشرين الأول، كسر هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي "المشجح" و"الكسارة" غرب محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن "مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهتي المشجح والكسارة لكنها باءت بالفشل".
وأوضح، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من التصدي للعناصر المتسللة ودحرها، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 16 عنصراً من المليشيات الانقلابية وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للمليشيات.
ولفت إلى أن مدفعية الجيش عدد من مواقع تمركز المليشيات فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الإيرانية.
وكانت قوات الجيش والمقاومة قد تمكنت خلال الساعات الماضية من التصدي لهجوم حوثي في مديرية العبدية جنوبي مأرب، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.