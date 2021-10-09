حضرموت تحتفل بتخرج دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة

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شهد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن عبود الشريف، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، حفل تخرج الدفعة الأولى مهارات أساسية من قوات الأمن الخاصة بوادي حضرموت.
وثمن وكيل أول وزارة الداخلية، دعم فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقوات الجيش والامن..مؤكداً حرص واهتمام وزارة الداخلية بتعزيز وتأهيل الاجهزة الأمنية للقيام بدورها على اكمل وجه.
من جهته أوضح قائد قوات الأمن الخاصة بالجمهورية العميد يحيى اليسري، بأن الدورة التدريبية تهدف الى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتوحيد جهود العمل الأمني، وحث المتخرجين على الاستفادة من مخرجات الدورة وعكس ماتلقوه من معلومات ومعارف إلى ميدان العمل.
وتخلل الفعالية عرض عسكري لخريجي الدفعة ومحاكاة لعمليات الاقتحام وحماية الشخصيات.
حضر الفعالية وكيلا وزارة الداخلية للشؤون الادارية والمالية اللواء الركن عبدالحميد الحمادي، وقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، ومدير عام أمن وادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، وقائد التحالف بحضرموت وعدد من قيادات الاجهزة الأمنية والوحدات العسكرية.