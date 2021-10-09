واشنطن: هجمات الحوثيين تُثبت عدم اهتمامهم بالسلام

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت 9 اكتوبر/تشرين الأول، إن "استمرار مليشيا الحوثي في هجماتها ضد المدنيين والأعيان المدنية يُثبت عدم اهتمامهم بالسلام".



جاء ذلك في بيان مقتضب للسفارة الأمريكية في الرياض نشرته على "تويتر"، تعليقاً على استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار جازان السعودي.



وقال البيان: "أسفر الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية عن إصابة المزيد من المدنيين، ومع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام".



وأضاف: "نحن ندين هذه الهجمات، وندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع".



وفي وقت مبكر من فجر اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، إصابة 10 مدنيين من جنسيات مختلفة بهجوم طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مطار الملك عبدالله بجازان جنوبي السعودية، مساء يوم الجمعة، بالإضافة لوقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.