شابة عربية ليلة زفافها رفضت ارتداء الكمامة حفاظا على أحمر الشفاه فألغى العريس عقد القران

إصابة ميسي تهدد مشاركته مع منتخب بلاده وثيقة مسربة تفضح أحد قيادات مليشيا الحوثي وتشعل فتيل الخلافات بين أجنحة الجماعة العلماء يتوصلون أخيرا لسبب ظهور أضراس العقل عندما نكون بالغين في الأساس! "تجاهلت جرائم الحوثي"..ما تأثير إيقاف لجنة التحقيق الأممية في اليمن؟.. تقرير انتكاسة جديدة.. هذا ما حدث اليوم لفلول «الحوثي» شرقي «الجـوف» الحكومة اليمنية تقر انشاء 3 محميات في 3 محافظات الحكومة تلغي التعاملات بالعملة الأجنبية و”معين عبدالملك“ يؤكد: ”ما يحدث في اليمن ليس من جماعة الحوثي وحدها“ خطة عسكرية جديدة تتجاوز الاختلالات والحكومة تناقش انتظام صرف مرتبات الجيش ومعالجة المتاخرات السابقة و”معين“ يؤكد: ”دعم الجبهات أولويتنا القصوى“ مصرع 16 عنصر واصابة العشرات.. انكسار هجوم حوثي شرس بجبهتي ”المشجح“ و”الكسارة“ غربي مأرب في أول اجتماع لها بعدن.. الحكومة تقر 7 قرارات وإجراءات لوقف انهيار الريال وتؤكد ان ثمارها ”ستلمس قريباً“
تفاجأ الحاضرون حفل زفاف في الأردن من قيام العريس بتطليق عروسه بعد دقائق من عقد قرانه عليها.
ويرجع السبب في ثورة العريس على عروسه هو رفضها ارتداء الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لأنها ستفسد أحمر الشفاه الخاص بها، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.
وحاول موظف المحكمة الشرعية في البداية إخبار العروس أكثر من مرة أن تضع الكمامة، ولكن عندما فشلت محاولاته تدخل العريس وكرر الطلب عليها بالهمس في أذنها، لكن دون جدوى.
وأمام إصرار العروس على عدم ارتداء الكمامة انفعل العريس وصرخ في وجهها قائلا لها: "ألا تسمعين"، الأمر الذي استفز العروس ونشبت بينهما مشادة كلامية، ليقرر العريس في النهاية أن يطلق زوجته.
وغادر العريس المحكمة الشرعية وهو في حالة غضب عارم، رغم محاولات المدعوين إصلاح الأمور بينه وبين عروسه.