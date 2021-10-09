طالب بنبذ الصراع السياسي.. حزب ”الاصلاح“ يدعو لـ”تصفير الخصومات“ ويؤكد: ”نمد أيدينا لكل القوى دون استثناء للتعاون في بناء الوطن“

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نظم التجمع اليمني للإصلاح بمديرية القطن في محافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن)، الجمعة 8 اكتوبر/تشرين الأول، مهرجاناً خطابيا وفنياً احتفاء بذكرى التأسيس الـ(31) وأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
وفي المهرجان قال رئيس الدائرة السياسية بإصلاح القطن، برك نصر، إن الحزب "يدرك أهمية العمل المشترك مع بقية الأحزاب والمكونات السياسية على قاعدة أن عبء الوطن أكبر من أن يتحمله حزب واحد مهما بلغ به من القوة خصوصاً وأن اليمن لا زالت تتلمس طريقها نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا زال الوطن يتعرض من وقت لآخر لتهديدات وتحديات كبيرة داخلية وخارجية".
وأكد القيادي الإصلاحي ”برك نصر“ أن ”الإصلاح يمد يده لكل الأحزاب والقوى جميعا دون استثناء“.
وطالب الجميع بنبذ الصراع السياسي والتراجع عن الانقلابات والمكايدات التي أعاقت حياتنا واستقرارنا وازدهارنا وأن نتقارب ونصفر الخصومات والعداوات وأن نتوحد جميعاً لاستعادة الدولة وبناء المشروع الوطني الكبير وهو اليمن الاتحادي المنشود.
وأكد وقوف الإصلاح إلى جانب الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الوضع المعيشي جراء تدهور العملة الوطنية والارتفاع الفاحش في الأسعار وتردي الخدمات.
ودعا الحكومة والسلطات المحلية إلى التنبه لمطالب الناس وتحسين الخدمات ووقف تدهور العملة، كما طالب بعودة الحكومة والرئاسة إلى داخل الوطن لتفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لقيادة معركة استعادة الدولة من المليشيات الحوثية.