اكتشاف جديد في كوكب المريخ تعلن عنه الامارات

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أن مسبار الأمل الإماراتي قد توصّل إلى اكتشاف جديد في كوكب المريخ.

ونشر محمد بن راشد صورة عبر حسابه على "تويتر" التقطها مسبار الأمل الإماراتي لفصل الربيع في الجزء الشمالي من الكوكب الأحمر.

وأضاف أن الإمارات بدأت، اليوم السبت، مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية.

ووفقا له، فإن هذه البيانات أظهرت اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في كوكب المريخ.

وكانت الإمارات قد أعلنت وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، يوم 9 فبراير/ شباط 2021، لتصبح خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، بعد كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية والهند.

وتستمر مهمة المسبار لمدة عامين، بهدف الحصول على أول صورة كاملة لمختلف طبقات الغلاف الجوي للمريخ خلال النهار والليل وكل فصول السنة المريخية، التي تعادل عامين أرضيين.