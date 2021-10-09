في مناشدة عاجلة.. نقابة المعلمين تؤكد توقف 18 مدرسة وحرمان أكثر من 8 ألف طالب وطالبة من التعليم جراء حصار ”العبدية“

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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قالت نقابة المعلمين اليمنيين، السبت 9 اكتوبر/تشرين الأول، أن الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية بمحافظة مأرب، تسبب بإيقاف العملية التعليمية في 18 مدرسة، وحرمان أكثر من ( 8392) طالباً وطالبة من مواصلة تعليمهم، فضلاً عن معاناة أكثر من 183 معلم ومعلمة يعيلون مئات الأسر في ذات المديرية.

جاء ذلك في مناشدة عاجلة، اطلع عليها ”مأرب برس“، وجهتها النقابة الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للتدخل العاجل لإنقاذ أهالي العبدية.

ودعت النقابة التحالف العربي بقيادة السعودية، والمجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للتربية(ei) ومنظمة اليونيسف، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية لـ”تقديم الدعم الفوري والعاجل للشرعية لإنقاذ المعلمين والمعلمات وأفراد أسرهم خصوصاً، وكافة أهالي العبدية عموماً، وذلك بالضغط باتجاه فك الحصار، أو فتح ممرات آمنة للمحاصرين“.

كما دعت المنظمة الدولية للتربية(ei) ونقابات التعليم في اليمن، وجميع العاملين في الحقل التربوي والتعليمي في كل المحافظات قاطبة إلى التضامن وبقوة وبمختلف السبل، مع المعلمين المحاصرين وأسرهم وكافة أهالي العبدية.

وادانت نقابة المعلمين "االحصار الجائر والممنهج على مديرية العبدية من قبل مليشيا الحوثي"، مستنكرة الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إزاء مثل هكذا جريمة إنسانية بحق آلاف الأسر.

وأهابت النقابة في مناشدتها العاجلة بقيادة الشرعية بعدم إهمال الوضع، وضرورة التحرك الجدي والسريع لإنقاذ الموقف، لئلا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية وكارثية على المحاصرين، وقبل أن ينعكس ذلك سلباً على الشرعية ذاتها.

وأشارت النقابة الى أن أكثر من 183 أسرة للمعلمين والمعلمات ضمن 5000 أسرة هم عدد سكان مديرية العبدية بمحافظة مأرب البالغ اجمالاً 35 ألف فرد، بينهم 9 آلاف طفل، و3 آلاف إمرأة، يعيشون تحت حصار جائر وخانق تفرضه مليشيا الحوثي على المديرية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ولفتت إلى أن الحصار الجائر على العبدية تسبب بحرمان آلاف الأسر من أبسط مقومات الحياة الضرورية من دواء وغذاء وحليب للأطفال، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أفراد من المواطنين بسبب الحصار الظالم، في جريمة ضد الإنسانية تحرّمها وتجرّمها كافة القوانين الدولية والشرائع السماوية.