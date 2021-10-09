الامارات تمنح فنانة لبنانية شهيرة الإقامة الذهبية على اراضيها

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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حصلت الفنانة اللبنانية، إليسا، على الإقامة الذهبية في إمارة دبي الخليجية، لتكون أحدث المشاهير الحاصلين عليها.

وتداولت مواقع فنية صورة لحصول المطربة اللبنانية على الإقامة الذهبية من دائرة الهجرة والجوازات في دبي.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإليسا وهي تلبي دعوة المدير التنفيذي لفندق "بلازو فيرساتشي" في دبي على الغداء، بعد حصولها على الإقامة الذهبية.

وحضر الغداء مدير أعمال إليساـ أمين أبي ياغي، والمخرجة إنجي جمال، والمنتج إيلي خوري.

يشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت حصول العديد من الفنانين العرب على الإقامة الذهبية للإمارات العربية المتحدة، ومن أبرزهم الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، والفنان محمد رمضان، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، ولاعب الكرة البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، والفنان اللبناني راغب علامة، ونقيب الموسيقيين المصري هاني شاكر، والفنانة نيللي كريم، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية المصرية هالة سرحان، والفنانة نادين نجيم، والمخرج محمد سامي، والفنانة نبيلة عبيد.

من ناحية أخرى، أعلنت إليسا، الأسبوع الماضي، عن أنها ستطلق مبادرة تتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي، خاصة وأنها كانت مصابة به.