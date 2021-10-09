مسؤول إسرائيلي رفيع يكشف عن حلم تل أبيب الذي تحقق في دبي

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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دعا وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، دول الجوار العربي لزيارة بلاده انطلاقا من جوهر اتفاق إبراهيم لتحقيق مستقبل سلمي.

وافتتحت إسرائيل رسمياً، الجمعة، جناحها في إكسبو 2020 دبي للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم في أهم وأكبر حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم.

وفي كلمة ألقاها في حفل افتتاح جناح إسرائيل في إكسبو 2020 دبي، قال رازفوزوف قائلا: "سجل توقيع اتفاق إبراهيم لحظة تاريخية فاصلة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشكل بداية فصل جديد للمنطقة، وتجسد هذه الاتفاقات قرارا ببناء مستقبل مشترك أفضل تستفيد منه شعوبنا كافة".

وأضاف رازفوزوف: "نحن على اعتقاد أنه ومن أجل الوصول إلى غد أفضل يتعين على المرء اختيار خطوات عملية وإيجابية اليوم. لذلك، يسعدني أن أدعوكم جميعا للقدوم لزيارة بلادي".

وتابع وزير السياحة حديثه قائلا: "تعالَوا وشاهدوا بأم أعينكم جوهر إسرائيل".

وقال المتحدث الرسمي ومدير الاتصالات في جناح إسرائيل، مناحم غانتس، تمثل مشاركة إسرائيل في إكسبو 2020 دبي "حلم تحقق" بفضل الشراكة المنعقدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مقابلة أجرتها معه خدمات إكسبو 2020 الإعلامية مؤخرا، قال غانتس: "هذه اللحظة لحظة تاريخية. إذ يشكل انعقاد إكسبو 2020 في دبي حدثا تاريخيا وبخاصة بالنسبة إلى إسرائيل، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها في حدث دولي بهذا الحجم قائم في دولة عربية".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية وندرك أن هذا الحلم تحقق بفضل الشراكة التي تجمعنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة. نشكر البلد المضيف على إتاحة هذه الفرصة المميزة لنا".

احتفاء إسرائيلي

واحتفت إسرائيل بمشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي الدولي متوقعة استقبال جناحها 15 مليون خلال فترة الحدث العالمي، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "هذه هي المرة الأولى التي يكون

فيها لإسرائيل جناح وطني في حدث بهذا الحجم في دولة عربية".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "الجناح الذي أنشأته وزارة الخارجية الإسرائيلية يسلط الضوء على التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات وهو مثال على الفرص التي يوفرها التعاون بين الدول".

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي تحت شعار "نحو الغد" باللغتين العبرية والعربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "من المتوقع أن يزور حوالي 15 مليون سائح الجناح الذي سيستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات واجتماعات العمل".

وقال موقع (إسرائيل 24): "من المتوقع أن يستضيف الجناح الإسرائيلي مجموعة متنوعة من الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات واجتماعات الأعمال في مجالات المواصلات الذكية والزراعة والمياه والتكنولوجيا

المالية والطب والعلوم والفضاء والذكاء الاصطناعي والصحة والحماية الإلكترونية والطاقة المتجددة والسياحة والاستدامة، والاقتصاد الاجتماعي".

وأضاف: انطلق الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي، بتصميم وبناء شركة AVS، تحت شعار "تواصل الأفكار - خلق المستقبل" وبعنوان "نحو الغد".

وأشار إلى أن "الجناح مستوحى من الكثبان الرملية المشتركة بين إسرائيل ودول الخليج. وهو مفتوح وبلا جدران ويوحي بالانفتاح والترحاب ويسهل من عرض المحتوى الإسرائيلي بوجه الوافدين من خارجه".

وقال: "كل هذا يعكس بشكل صحيح فكرة أن بوسع الغد أن يجمعنا ويخلق مستقبلاً أفضل للبشرية جمعاء، هو في متناول اليد إذا قمنا بتوصيل العقول وتوحيد القوى".

وأضاف: "وقع الاختيار على موضوعي التنقل والفرص المستدامة لتمثيل المعرض والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام إسرائيل لعرض قدراتها في شتى المجالات كالزراعة والسيبرانية والمعدات والأدوات الطبية وتقنيات المياه".

افتتاح إكسبو

وافتتحت الإمارات، في إمارة دبي معرض "إكسبو 2020" الضخم، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط، ومن المتوقع استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر، ويشارك فيه أكثر من 190 دولة في العالم لعرض ابتكارات تكنولوجية متنوعة وقطع هندسية استثنائية.