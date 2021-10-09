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تراجع قياسي يضرب العملة اليمنية والدولار يصعد في عدن «أسعار الصرف اليوم»

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت 9 اكتوبر 2021:

في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.30

بيع السعودي 158.50

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1212

بيع الدولار 1220

شراء السعودي 319

بيع السعودي 321

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