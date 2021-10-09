تراجع قياسي يضرب العملة اليمنية والدولار يصعد في عدن «أسعار الصرف اليوم»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت 9 اكتوبر 2021:
في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.30
بيع السعودي 158.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1212
بيع الدولار 1220
شراء السعودي 319
بيع السعودي 321