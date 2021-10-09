تراجع قياسي يضرب العملة اليمنية والدولار يصعد في عدن «أسعار الصرف اليوم»

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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