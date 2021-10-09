كيف أخفق المنتخب اليمني الأولمبي في التأهل رغم تساويه مع سوريا؟ واستحقاق قادم منتظر للمنتخب هذا الشهر في قطر

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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أخفق المنتخب اليمني الأولمبي في التأهل لنصف نهائي بطولة غرب اسيا تحت سن 23 عاما المقامة حاليا في السعودية.

ورغم ظهور المنتخب بقيادة المدرب الوطني أمين السنيني، بصورة جيدة في الثلاث المباريات التي خاضها الا انه لم يتمكن من التأهل، حيث حل في المركز الثاني خلف الأردن برصيد 4 نقاط بعد تعادل مع الكويت 1-1 وفوز على عمان 1-0 وخسارة من الأردن.

وخسر المنتخب اليمني امس الجمعة، مباراته امام الاردن 2-1 في اللحظات الأخيرة من المباراة، وكان يكفيه التعادل ليتأهل مباشرة، فيما عادلت الكويت عمان 1-1 لتهدي بطاقة التأهل عن المجموعة للأردن.

وتأهل الأردن عن هذه المجموعة الى جانب السعودية والعراق كمتصدرين للمجموعتين الاخريتين، فيما تأهل منتخب سوريا كأفضل مركز ثاني من بين المجموعات الثلاث.

وللتوضيح، تنص اللائحة في اختيار افضل مركز ثاني على شطب نتيجة المنتخبات الثلاثة (سوريا ، اليمن،فلسطين)، مع صاحب المركز الاخير في كل مجموعة.

ورغم تساوي المنتخبات الثلاثة في عدد النقاط،بعد الشطب (3 نقاط) الا ان فارق الأهداف ذهب في صالح سوريا.

استحقاق قادم

وامام المنتخب اليمني الأولمبي تحت سن 23 عاما استحقاق قادم هذا الشهر حيث يخوض تصفيات كأس اسيا في المجموعة التي تضم ايضا (سيرلانكا، قطر، سوريا).

وتقام مباريات المجموعة في قطر من 23 اكتوبر الجاري لغاية 31.

ويتأهل متصدروا المجموعات الـ11 و أفضل 4 أصحاب مركز ثاني إلى نهائيات البطولة التي ستقام في اوزبكستان منتصف العام المقبل.