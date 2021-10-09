في مناشدة عاجلة.. نقابة المعلمين تؤكد توقف 18 مدرسة وحرمان أكثر من 8 ألف طالب وطالبة من التعليم جراء حصار ”العبدية“ الإدارة الامريكية تستقبل وفدا رفيعا من طالبان في قطر الامارات تمنح فنانة لبنانية شهيرة الإقامة الذهبية على اراضيها مسؤول إسرائيلي رفيع يكشف عن حلم تل أبيب الذي تحقق في دبي تراجع قياسي يضرب العملة اليمنية والدولار يصعد في عدن «أسعار الصرف اليوم» كيف أخفق المنتخب اليمني الأولمبي في التأهل رغم تساويه مع سوريا؟ واستحقاق قادم منتظر للمنتخب هذا الشهر في قطر بيان للحكومة اليمنية يعلن التضامن الكامل مع السعودية اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تعلن موقفها من قرار مجلس حقوق الإنسان ”ليندركينغ“ يبدأ جولة جديدة إلى أربع عواصم عربية ضمن جهود السلام في اليمن تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات واتخاذها كمصدر رئيسي لتمويل ”المجهود الحربي“
ادانت الحكومة اليمنية ،اليوم السبت، بأشد العبارات محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد امن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار ابها الدولي واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخاً بالستياً، واستهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بطائرة مسيرة (مفخخة) اعترضتهم قوات التحالف العربي، وفق وكالة سبأ.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان " ان مواصلة مليشيات الحوثية المدعومة من ايران اعتداءاتها العدوانية على المناطق والاعيان المدنية والممتلكات العامة يعد أنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والانساني واستخفافاً بالمجتمع الدولي".
واضاف البيان " ان مثل هذه الاعمال العدوانية تعد بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية امن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة اراضيها، ويتطلب موقفاً واضحاً ورادعاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الاعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة ومحاسبة مرتكبيها".
وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكانت المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي قال : "في مساء الجمعة سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبد الله بجازان، أطلقته مليشيات الحوثيين"، دون تحديد نوع المقذوف.
وأوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن المطار "يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".
وذكر أن الهجوم أسفر عن "5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار (وفق حصيلة أولية)".