”ليندركينغ“ يبدأ جولة جديدة إلى أربع عواصم عربية ضمن جهود السلام في اليمن

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بدأ المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، السبت 9 اكتوبر/تشرين الاول، جولة جديدة في المنطقة ضمن جهود إحلال السلام في اليمن.
وأفادت الخارجية في بيان لها أن كينغ وصل العاصمة الأردنية عمّان وستشمل الجولة الجديدة، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وأشارت إلى أن ليندر كينغ يعتزم خلالها عقد مباحثات مع الحكومة اليمنية وممثلي المجتمع المدني اليمني وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين والأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين.
وأوضح أن جهوده ماتزال مركزة على تقديم الإغاثة الفورية لشعب اليمن، والدفع بعملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن المبعوث الخاص سيواصل الدعوة إلى حل دائم لأزمة الوقود، بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على واردات الوقود والتلاعب الحوثي بالأسعار وتخزينه.
وقال: خلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين، سيتناول المبعوث الخاص ليندركينغ تداعيات استمرار هجوم الحوثيين في مأرب، والذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويقتل المدنيين.