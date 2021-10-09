تقرير رسمي: مقتل واصابة 108مدنياً في مأرب بهجمات صاروخية للحوثيين خلال 6 أشهر

السبت 09 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الجمعة، مقتل وإصابة 108مدنياً في هجمات صاروخية وبطائرات مُسيّرة شنها الحوثيون على الأحياء السكنية المدينة، خلال ستة أشهر في العام الجاري.



وقالت السلطة المحلية في تقرير لها، إن جرائم القصف الحوثي أدى إلى "استشهاد 31 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وجرح 77 مدنيًا آخرين، بينهم 8 أطفال و5 نساء واثنين مسعفين" ، منذ 3 أبريل /نيسان 2021، حتى 3 أكتوبر /تشرين الأول.



كما تسبب القصف الحوثي خلال الفترة نفسها، في تدمير 14 منزلًا كلياً وجزئياً وإعطاب 10 سيارات، بينها سيارتا إسعاف، وفق التقرير



ونقل التقرير عن مسؤول محلي بمأرب، القول أن عدد الصواريخ الباليستية التي قصفت بها مليشيا الحوثي الأحياء السكنية في مديريات المدينة والوادي والجوبة خلال الأيام الستة الماضية (من 27 سبتمبر- 3 أكتوبر الجاري) تجاوزت 15 صاروخاً باليستياً.



ومؤخراً قال المكتب التنفيذي بالمحافظة، إن المليشيا الحوثية الإرهابية استخدمت أكثر من 300 صاروخ بالستي وغير بالستي وطائرات مفخخة لقصف الأحياء المكتظة بالمدنيين الآمنين والنازحين في المخيمات، وتسببت في استشهاد وجرح مئات المدنيين.



وحسب إحصائية سابقة لمكتب حقوق الإنسان بمأرب، فإن الصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها المليشيا الحوثية على الأحياء السكنية بالمحافظة حتى نهاية العام 2020 تسببت في استشهاد 469 مدنيًا وإصابة 1119 آخرين، بينهم نساء وأطفال.