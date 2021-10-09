تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات واتخاذها كمصدر رئيسي لتمويل ”المجهود الحربي“ تقرير رسمي: مقتل واصابة 108مدنياً في مأرب بهجمات صاروخية للحوثيين خلال 6 أشهر حكم قضائي فرنسي لصالح الحكومة اليمنية في دعوى مرفوعة من شركة (DNO) النفطية وآخرين التحالف: إصابة 5 مدنيين إثر سقوط ”مقذوف حوثي“ بمطار الملك عبدالله رسميا محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية النفط يواصل التحليق موسعاً مكاسبه ليقترب من الذروة الأخيرة في عدة سنوات بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة توجيه عاجل من الرئيس «هـادي»بشأن المتضررين من المنخفض المداري بـ«حضرموت» الليلة.. فنانة يمنية تمثل اليمن ضمن فعاليات ”دبي إكسبو“ في مهرجان ”إيقاعات العالم“ وتجتمع لأول مرة مع الفنان الأسباني الشهير ”ميجيل بوفيدا“ كيف حول ”المجلس الانتقالي“ عدن وبقية مناطق سيطرته الى ”مسرح للفوضى والانفلات الأمني“..؟ (تقرير)
أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الجمعة، مقتل وإصابة 108مدنياً في هجمات صاروخية وبطائرات مُسيّرة شنها الحوثيون على الأحياء السكنية المدينة، خلال ستة أشهر في العام الجاري.
وقالت السلطة المحلية في تقرير لها، إن جرائم القصف الحوثي أدى إلى "استشهاد 31 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وجرح 77 مدنيًا آخرين، بينهم 8 أطفال و5 نساء واثنين مسعفين" ، منذ 3 أبريل /نيسان 2021، حتى 3 أكتوبر /تشرين الأول.
كما تسبب القصف الحوثي خلال الفترة نفسها، في تدمير 14 منزلًا كلياً وجزئياً وإعطاب 10 سيارات، بينها سيارتا إسعاف، وفق التقرير
ونقل التقرير عن مسؤول محلي بمأرب، القول أن عدد الصواريخ الباليستية التي قصفت بها مليشيا الحوثي الأحياء السكنية في مديريات المدينة والوادي والجوبة خلال الأيام الستة الماضية (من 27 سبتمبر- 3 أكتوبر الجاري) تجاوزت 15 صاروخاً باليستياً.
ومؤخراً قال المكتب التنفيذي بالمحافظة، إن المليشيا الحوثية الإرهابية استخدمت أكثر من 300 صاروخ بالستي وغير بالستي وطائرات مفخخة لقصف الأحياء المكتظة بالمدنيين الآمنين والنازحين في المخيمات، وتسببت في استشهاد وجرح مئات المدنيين.
وحسب إحصائية سابقة لمكتب حقوق الإنسان بمأرب، فإن الصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها المليشيا الحوثية على الأحياء السكنية بالمحافظة حتى نهاية العام 2020 تسببت في استشهاد 469 مدنيًا وإصابة 1119 آخرين، بينهم نساء وأطفال.