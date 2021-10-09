التحالف: إصابة 5 مدنيين إثر سقوط ”مقذوف حوثي“ بمطار الملك عبدالله

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أعلن التحالف العربي في اليمن، الجمعة، إصابة 5 مدنيين بمطار "الملك عبد الله" جنوب غربي السعودية، جراء سقوط "مقذوف حوثي".
وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي: "في مساء الجمعة سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبد الله بجازان، أطلقته مليشيات الحوثيين"، دون تحديد نوع المقذوف.
وأوضح في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن المطار "يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".
وذكر أن الهجوم أسفر عن "5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار (وفق حصيلة أولية)".