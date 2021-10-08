رسميا محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انضم الدولي المصري، محمد صلاح، رسميا إلى قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية المكونة من 30 لاعبا.

ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2021، والتي شهدت ظهور نجم ليفربول، محمد صلاح.

ومن المقرر أن تكشف المجلة الفرنسية عن الفائز بالكرة الذهبية، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، المقبل، بجانب جائزة الأفضل في فئة كرة القدم سيدات، وأفضل حارس مرمى بالعالم.

وقسمت "فرانس فوتبول" القائمة لست مجموعات، جاءت على النحو التالي:

المجموعة السادسة

كريستيانو رونالدو (مانشستر يوناتيد) الإنجليزي ـ جيرارد مورينو (فياريال) الإسباني ـ فيل فودين (مانشستر سيتي) الإنجليزي ـ لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) الإسباني ـ كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) الفرنسي.

المجموعة الخامسة

محمد صلاح (ليفربول) الإنجليزي ـ ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ) ـ جورجينيو (تشيلسي) الإنجليزي ـ لوكاكو (تشيلسي) الإنجليزي ـ سزار أزبيلكويتا (تشيلسي) الإنجليزي.

المجموعة الرابعة

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) الإنجليزي ـ نيمار داي سيلفا (باريس سان جيرمان) الفرنسي ـ روبن دياز (مانشستر سيتي ) الإنجليزي ـ لاوتار مارتينيز (إنتر) الإيطالي ـ سيمون كايير (ميلان الإيطالي).

المجموعة الثالثة

ليونيل ميس (باريس سان جيرمان) الفرنسي ـ برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) الإنجليزي ـ بيدري جونزاليس (برشلونة) الإسباني ـ كيليني (يوفنتوس) الإيطالي ـ لوكا مودريتش (ريال مدريد) الإسباني.

المجموعة الأولى والثانية

ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس الإيطالي) ـ ماسون ماونت (تشيلسي الإنجليزي) ـ هاري كين (توتنهام الإنجليزي) ـ باريلا (إنتر الإيطالي) ـ رحيم سترلينج (مانشستر سيتي الإنجليزي) ـ دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) ـ كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني) ـ رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) ـ إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني) ـ نجولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي).