النفط يواصل التحليق موسعاً مكاسبه ليقترب من الذروة الأخيرة في عدة سنوات

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب بنحو 5٪ هذا الأسبوع، في ظل مؤشرات على أن بعض الصناعات بدأت في تحويل الوقود من الغاز عالي السعر إلى النفط، وسط شكوك في أن الحكومة الأمريكية ستطلق سراح النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الوقت الحالي. وقال إدوارد مويا، محلل السوق البارز في أواندا في تصريح صحفي: "هناك الكثير من المحفزات لإبقاء سوق النفط ضيقة".

وأشار مويا إلى بوادر تحسن الطلب على الوقود مع انتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع قيود فيروس كورونا، فضلا عن مخاوف من أن الشتاء البارد سيزيد من إجهاد إمدادات الغاز.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 83.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 79.41 دولار للبرميل. في وقت سابق من الأسبوع، لامس خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى في سبع سنوات تقريبًا عند 79.78 دولارًا، بينما سجل خام برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 83.47 دولارًا.

وشكل عام، كان الارتفاع في الأسبوع مدفوعًا بارتفاع أسعار الغاز، مما شجع على التحول إلى النفط لتوليد الطاقة، وقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا بالتمسك بخطط لإضافة 400 ألف برميل فقط. في اليوم من التوريد في نوفمبر.

وقال محللون إن ارتفاع أسعار الغاز ومدى تحول الوقود من الغاز إلى النفط سيكون العامل الرئيسي الذي يجب مراقبته الآن. وقال محلل للسلع في "إيه ان زد" في مذكرة: "إن التسارع في التحول من الغاز إلى النفط يمكن أن يعزز الطلب على النفط الخام المستخدم لتوليد الطاقة في شتاء نصف الكرة الشمالي القادم"، مضيفًا أن مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، وصلت إلى أدنى اتجاه لها في الشتاء منذ عام 2000. بينما عدلت "إيه ان زد" توقعاتها للطلب على النفط الخام للربع الرابع من عام 2021 بمقدار 450 ألف برميل يوميًا.

فيما لاحظ محللو "جيه بي مورقان" أنهم لم يسمعوا بعد عن تحول كبير من الغاز إلى النفط في قطاع الطاقة الأوروبي. وقالوا في مذكرة "إن هذا يعني أن تقديرنا البالغ 750 ألف برميل يوميا لتحويل الطلب من الغاز إلى النفط في ظل ظروف الشتاء العادية قد يكون مبالغا فيه بشكل كبير".

وقالت "قلوبال بلاتس" إن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت خلال منتصف صباح يوم 8 أكتوبر من التعاملات الآسيوية، ممددة المكاسب التي تم تحقيقها خلال الليل، بعد التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة ليس لديها خطط حالية للاستفادة من احتياطيات النفط في البلاد للمساعدة في تهدئة ارتفاع أسعار البنزين.

وأشارت التحاليل إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت بعد أن قال المتحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية بأن ليس لديها خطط للاستفادة من احتياطيات البترول الاستراتيجية". تعرض النفط الخام لضغوط بعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن وزارتها تدرس إصدارًا طارئًا من الاحتياطي الاستراتيجي وإعادة فرض حظر تصدير النفط الخام، مما سيساعد على تخفيف الإمدادات المحدودة.

ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بعد أن أصدرت وزارة الطاقة بيانًا في 7 أكتوبر تقول فيه أن جرانهولم لم يؤيد أيًا من الخيارين وكان يدرجهما فقط من بين "جميع الأدوات" المتاحة للإدارة. وقد أدى هذا إلى تحويل تركيز السوق مرة أخرى إلى قوة الطلب وسط أزمة الطاقة التي تتجه إلى الشتاء.