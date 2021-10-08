رسميا محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية النفط يواصل التحليق موسعاً مكاسبه ليقترب من الذروة الأخيرة في عدة سنوات بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة توجيه عاجل من الرئيس «هـادي»بشأن المتضررين من المنخفض المداري بـ«حضرموت» الليلة.. فنانة يمنية تمثل اليمن ضمن فعاليات ”دبي إكسبو“ في مهرجان ”إيقاعات العالم“ وتجتمع لأول مرة مع الفنان الأسباني الشهير ”ميجيل بوفيدا“ كيف حول ”المجلس الانتقالي“ عدن وبقية مناطق سيطرته الى ”مسرح للفوضى والانفلات الأمني“..؟ (تقرير) لماذا هوت سمعة محمد بن راشد إلى الحضيض في بريطانيا؟ أول رد بريطاني بشأن استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي بعد اتهام تقاريره بـ”الانحياز“.. رفض التمديد لفريق الخبراء الدوليين باليمن صحيفة أمريكية :الطائرات المسيرة الإيرانية تعيث فسادا بالشرق الأوسط
قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد، من 16 دولة بينها 6 دول عربية.
وقال مجلس الاتحاد في بيان إنه بعد مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قرر تحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها.
وأوضح البيان الذي نشره نشره موقع "شينغن فيزا نيوز"، أن الدول العربية التي شملها القرار هي: قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت. والدول الأخرى هي: الأوروغواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا.
وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.
وأكد البيان أن رفع القيود سيسري بدءا من اليوم الجمعة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن مراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.