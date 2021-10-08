توجيه عاجل من الرئيس «هـادي»بشأن المتضررين من المنخفض المداري بـ«حضرموت»

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي حكومته باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين من السيول الجارفة التي تضرب حضرموت بفعل المنخفض الجوي المتأثر بإعصار "شاهين".

وشدد هادي -خلال اتصال هاتفي بمحافظ حضرموت فرج البحسني- على مساعدة المواطنين والمتضررين وتقديم العون اللازم لهم والوقوف على الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت عددا من مناطق المحافظة واتخاذ الحلول والمعالجات اللازمة، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

كما شدد على ضرورة بذل كل الجهود لإنقاذ ومساعدة العالقين وتقديم العون الإنساني العاجل للمتضررين والنازحين.

وتشهد حضرموت، منذ الأربعاء الماضي، أمطارا غزيرة وسيولا جارفة غمرت شوارع مدينة المكلا وتهدم منازل وجرف عشرات السيارات، فضلا عن وفاة مواطن نتيجة عدم استقرار الطقس المتأثر بموجة مدارية ماطرة ناتجة عن بقايا إعصار "شاهين" التي ضربت سلطنة عمان هذا الأسبوع.