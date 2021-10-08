الليلة.. فنانة يمنية تمثل اليمن ضمن فعاليات ”دبي إكسبو“ في مهرجان ”إيقاعات العالم“ وتجتمع لأول مرة مع الفنان الأسباني الشهير ”ميجيل بوفيدا“

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تحيي الفنانة اليمنية أروى، الليلة، حفلاً فنيا ضمن فعاليات المهرجان الأول من إيقاعات إكسبو الذي ينطلق بعنوان "إيقاعات العالم" ويتضمن سلسلة من المهرجانات الموسيقية والفنية المتنوعة بمشاركة نجوم من جميع أنحاء العالم.
أروى ستغني على مسرح اليوبيل في إكسبو2020، عدد من الأغاني اليمنية، وستقدم أغاني يمنية قديمة بعد اعادة العمل عليها لتكون ضمن المهرجان، وتجتمع لأول مرة مع الفنان الأسباني الشهير ميجيل بوفيدا في ديو غنائي باللغة الأسبانية.
وتأتي مشاركة النجمة أروى كأول مشاركة تمثل اليمن في إكسبو ٢٠٢٠ خلال معارض إكسبو الدولية التي تنظم كل خمس سنوات حول العالم، ومن المقرر أن تغني على نفس المسرح الفنانة أروى والفنان حسين محب حفلا يمني خلال الأيام المقبلة، ضمن الأنشطة التي ينظمها الجناح اليمني في أكسبو دبي2020 بقيادة الدكتورة مناهل ثابت.
يذكر أن دبي إكسبو 2020 يعد أكبر حدث عالمي تم تنظيمه بعد أزمة كورونا، كما أنه أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ويستضيفه بلد عربي، وحمل شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.