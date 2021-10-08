أول رد بريطاني بشأن استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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علق السفير البريطاني لدى السعودية نيل كرمبتون، اليوم الجمعة، على صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ووصف كرمبتون في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي بأنه خبر رائع

، وأمر جيد لصندوق الاستثمارات العامة وجيد للفريق الإنجليزي، وكذلك أمر جيد للاستثمار في منطقة شمال شرق إنجلترا. ونشرت وسائل إعلام ومنصات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجماهير النادي وهي تهتف فرحا بهذه الخطوة التي برأيها ستدر خزائن النادي بالأموال الوفيرة لاستقدام النجوم من أرجاء العالم، وبالتالي المنافسة على الألقاب.

. ويعد نيوكاسل أحد أعرق الأندية في إنجلترا، حيث تم تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديدا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1892، وسبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية في أكثر من مناسبة، كان آخرها في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى، و6 في كأس الاتحاد، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية.

وحقق نيوكاسل لقبين أوروبيين فقط، وهما كأس المعارض عام 1969، وكأس إنترتوتو في نسخة 2006. ويأتي نادي نيوكاسل في المركز الـ 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، بعد خوض 7 جولات وبرصيد 3 نقاط فقط.