هكذا تفوق رونالدو على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

رسميا محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية النفط يواصل التحليق موسعاً مكاسبه ليقترب من الذروة الأخيرة في عدة سنوات بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة توجيه عاجل من الرئيس «هـادي»بشأن المتضررين من المنخفض المداري بـ«حضرموت» الليلة.. فنانة يمنية تمثل اليمن ضمن فعاليات ”دبي إكسبو“ في مهرجان ”إيقاعات العالم“ وتجتمع لأول مرة مع الفنان الأسباني الشهير ”ميجيل بوفيدا“ كيف حول ”المجلس الانتقالي“ عدن وبقية مناطق سيطرته الى ”مسرح للفوضى والانفلات الأمني“..؟ (تقرير) لماذا هوت سمعة محمد بن راشد إلى الحضيض في بريطانيا؟ أول رد بريطاني بشأن استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي بعد اتهام تقاريره بـ”الانحياز“.. رفض التمديد لفريق الخبراء الدوليين باليمن صحيفة أمريكية :الطائرات المسيرة الإيرانية تعيث فسادا بالشرق الأوسط
توج النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في شهر أيلول/سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتفوق رونالدو على المصري محمد صلاح نجم ليفربول وكل من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار جناح واتفورد وأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.
. وكان رونالدو قد أحرز ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بقميص "الشياطين الحمر" خلال هذا شهر أيلول / سبتمبر. وهي المرة الخامسة التي يتوج خلالها "الدون" بلقب هذه الجائزة إذ سبق له إحرازها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 وكانون الأول/ ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2008 وآذار/ مارس 2008.
وعاد رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الـ"يونايتد" في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد 12 عاماً من مغادرته للفريق الإنجليزي إذ تقمص ألوان ريال مدريد الإسباني (2009-2018) ثمّ يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).