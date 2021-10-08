هكذا تفوق رونالدو على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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توج النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في شهر أيلول/سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتفوق رونالدو على المصري محمد صلاح نجم ليفربول وكل من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار جناح واتفورد وأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.

. وكان رونالدو قد أحرز ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بقميص "الشياطين الحمر" خلال هذا شهر أيلول / سبتمبر. وهي المرة الخامسة التي يتوج خلالها "الدون" بلقب هذه الجائزة إذ سبق له إحرازها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 وكانون الأول/ ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2008 وآذار/ مارس 2008.

وعاد رونالدو (36 عاما) إلى صفوف الـ"يونايتد" في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد 12 عاماً من مغادرته للفريق الإنجليزي إذ تقمص ألوان ريال مدريد الإسباني (2009-2018) ثمّ يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).