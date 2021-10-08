الفنانة ديانا حداد تتصدر الترند في تويتر بعد فعالية لها أمام السيسي

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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تصدرت الفنانة ديانا حداد تريند عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد إحيائها حفلا فنينا في مصر، بمناسبة انتصار 6 أكتوبر.

وشاركت الفنانة حداد، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالندوة التثقيفية 34 والتي حملت اسم “أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل”. وذلك بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة،

حيث قدمت الفنانة اللبنانية أغنيتين، الأولى أغنية وطنية بمفردها. وأغنية أخرى تحمل اسم “كمل عبورك” بمشاركة الفنان تامر حسني وبلقيس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أوبريت “كمل عبورك” من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال. كما وشاهد السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان صناع التاريخ، والذي شارك به عدد من الفنانين أبرزهم، منى زكي، والفنان كريم عبد العزيز. وكذلك الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حميدة، والشاعر هشام الجخ.

ونشرت الفنانة حداد، في تغريده لها عبر موقع تويتر، فيديو قصير وهي تقدم الحفل. كما وعلقت على الفيديو قائلة :” كان لي الفخر بالمشاركة باحتفاليات 6 أكتوبر في مصر الحبيبة .. حفظ الله هذا البلد الجميل وحفظ شعبه الطيب..مصر في القلب”.