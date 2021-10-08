الشرعية تتحدث عن رسائل يتعمد حسن ايرلو توجيهها من صنعاء

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قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان المدعو حسن ايرلو الضابط في فيلق القدس يواصل تقديم نفسه عبر وسائل الاعلام الحاكم الفعلي في العاصمة المختطفة صنعاء".
واضاف معمر الارياني في تصريح لوكالة (سبأ) "ان المدعو ايرلو يتعمد توجيه رسائل للعالم بأن اليمن باتت جزء من مناطق النفوذ الايراني، فيما قيادات وعناصر مليشيا الحوثي تزايد كل يوم بالحديث عن السيادة الوطنية والوصاية الاجنبية".
واشار الارياني الى ان نظام طهران الذي أدار الانقلاب الحوثي ضمن مشروعه التوسعي في المنطقة، يتحمل المسئولية الكاملة عن تفجير الحرب وما خلفته من تدمير للاقتصاد والبنية التحتية من مدارس وجامعات ومعاهد ومستشفيات ومراكز صحية وطرق وجسور، وتعطيل الخدمات العامة من كهرباء ومياه، وأكبر مأساة إنسانية في العالم.
واكد الارياني ان الطموحات التوسعية للنظام الإيراني وسياسة تصدير الثورة الخمينية وإنشاء المليشيات الطائفية، خلفت أزمات سياسية واقتصادية وانسانية، وادت الى زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من بلدان المنطقة، ووفرت ملاذات آمنه للتنظيمات الارهابية، وباتت تمثل تهديدا جديا وخطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.