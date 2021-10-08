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بيان للحكومة اليمنية حول ما يحدث في العبدية بمأرب وصمت المجتمع الدولي

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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استغربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ،الصمت الدولي إزاء ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين بمديرية العبدية في مارب.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة انه " في الوقت الذي تستهدف فيه مليشيا الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة تفرض في الوقت ذاته حصارا خانقا على المديرية وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية".

وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لمجلس الأمن بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة.. كما وتدعو الى إدانة دولية لما ترتكبه مليشيا الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.

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