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فرص المنتخب اليمني للتأهل اليوم لنصف نهائي بطولة غرب آسيا

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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يواجه المنتخب اليمني اليوم الجمعة 8/أكتوبر 2021م المنتخب الأردني، في بطولة غرب اسيا، الساعة 5:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وهذه هي المواجهة الثالثة للمنتخب بعد فوز ثمين على عمان1-0 وتعادل إيجابي مع الكويت1-1 .

ويحتاج المنتخب للفوز لضمان التأهل مباشرة لدور نصف النهائي، بغض النظر عن نتائج الفرق الاخرى.

وفي حال تعادل المنتخب الأولمبي مع الأردن فإن ذلك لا يؤهله مباشرة الى الدور المقبل اذا فازت عمان على الكويت،وينتظر نتائج باقي الفرق.

اما اذا فازت الكويت على عمان او تعادلت، فيكفي المنتخب اليمني التعادل.

وكان المنتخب اليمني فاز بهدف دون مقابل على نظيره العماني ورفع رصيده الى 4 نقاط متصدرا المجموعة.

ويتاهل الاول عن كل مجموعة من المجموعات الثلاث اضافة الى افضل منتخب حل بالمركز الثاني.

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