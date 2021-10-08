لماذا أوقفت الأمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن؟

الجمعة 08 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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أنهت الأمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن، بعدما صوت مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية بفارق ضئيل على إنهاء تفويض محققيه هناك.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين "وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب". وأضافت الوكالة عن نشطاء أن "السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدد لعامين تفويض الفريق المستقل الذي وثق جرائم حرب محتملة في اليمن،من جانب أطراف المليشيات الحوثية والتحالف.

. وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.