لماذا أوقفت الأمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن؟ للاطلاع على مستجدات الجبهات..نائب الرئيس يهاتف الفريق «المقدشي» و«بن عزيز» ست فوائد مذهلة لشرب الماء على معدة خاوية تحركات سعودية لرفع الحظر عن مجموعة بي إن سبورتس القطرية علاج النسيان وعدم التركيز لدى الأطفال الجزائر تشيد بتركيا وتصفها باللاعب المهم وتسخر من تصريحات ماكرون وزير التعليم العالي والبحث العلمي يصل مأرب ويزور جامعة اقليم سبأ اللواء سلطان العرادة يستقبل وفدا أمميا بمحافظة مأرب انطلاق موقع حكمة يمانية كأول منصة يمنية لتباري الأقلام والفكر الصحفي الجماعي يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة الإنشاء الصينية
أنهت الأمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن، بعدما صوت مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية بفارق ضئيل على إنهاء تفويض محققيه هناك.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين "وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب". وأضافت الوكالة عن نشطاء أن "السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدد لعامين تفويض الفريق المستقل الذي وثق جرائم حرب محتملة في اليمن،من جانب أطراف المليشيات الحوثية والتحالف.
. وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.