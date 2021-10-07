للاطلاع على مستجدات الجبهات..نائب الرئيس يهاتف الفريق «المقدشي» و«بن عزيز»

الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اطلع نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، على سير العمليات العسكرية والقتالية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف ميادين العزة والشرف ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية.

واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصالين، إلى موجز عن سير العمليات العسكرية والقتالية والبطولات التي يقدمها منتسبي القوات المسلحة ورجال المقاومة الميامين في ميادين الحرية والكرامة لتحرير كل شبر من أرض اليمن والدفاع عن المكتسبات الوطنية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بالمواقف البطولية والنضالية التي يجسدها الأبطال في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء ويخطون بدمائهم الزكية معالم الانتصار، مثمناً الدور الأخوي للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر للقوات المسلحة والشعب اليمني في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد.

وأكد نائب الرئيس بأن ممارسات ميليشيات الانقلاب الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني وضد الداخل والخارج واستمرارها في جرائمها المختلفة وزجها بأبناء الشعب في معارك عبثية تحت شعارات طائفية ومناطقية وسلالية، تتطلب من الجميع رص الصفوف والتوحد لحماية الهوية اليمنية وتفويت كل الفرص التي تعمل عليها الميليشيات الكهنوتية في إيجاد الفوارق بين اليمنيين وزرع بذور الفتنة والتفرقة.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن إدانته واستنكاره لاستهداف الميليشيات الحوثية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية للمناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في بلادنا والمملكة وآخرها إطلاق الصواريخ باتجاه الأحياء في مدينة مأرب واستهداف مطار أبها المدني بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الاعتداءات والتهديدات أحد الوقائع التي تثبت استمرار الدعم الإيراني اللامحدود لتنفيذ هذه الهجمات الإرهابية.

من جانبهما عبرا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، عن شكره وتقديره لمتابعة القيادة السياسية والعسكرية واهتمامها المستمر بأوضاع وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف جبهات العزة والشرف، مؤكدان بأن القوات المسلحة ومعها أبناء اليمن مستمرون في المعركة الوطنية حتى تحقيق النصر ودحر المليشيات الإيرانية وإفشال مخططاتها الإرهابية.