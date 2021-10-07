الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ما هو علاج النسيان وعدم التركيز لدى الأطفال؟ يعاني بعض الأطفال في المراحل الأولى من حياتهم من مشاكل في الذاكرة والحفظ، وفي ما يلي سنناقش بالتفصيل كيفية التعامل مع النسيان وقلة التركيز لدى الأطفال.

علاج النسيان وعدم التركيز لدى الأطفال

استخدم ألعاب التركيز

يمكن استخدام ألعاب التركيز لزيادة التركيز عند الأطفال، حيث يتعلم الأطفال أكثر. من خلال اللعب ومن الأفضل استخدام الألعاب العادية التي لا تتطلب استخدام الهاتف الخلوي أو الكمبيوتر. وقد ثبت أن جهاز الكمبيوتر والهواتف الذكية تقلل الانتباه والتركيز عند الأطفال.

توفير بيئة ملائمة للدراسة

يعد فهم البيئة المناسبة لشخصية الطفل أثناء الدراسة عاملاً مهمًا في زيادة مستوى تركيزهم، على سبيل المثال يمكن استخدام الأضواء الخافتة مع الموسيقى الهادئة لتحسين الحالة المزاجية للطفل.

يجب التخلص من جميع الأدوات التي يمكن أن تشتت انتباه الطفل أثناء دراسته. ومن الضروري تجهيز كل ما يحتاجه الطفل ووضعه في متناول اليد حتى لا يضطر إلى النهوض و تشتيت انتباهه.

منح الطفل فترات راحة

يحتاج الأطفال إلى فترات راحة وقيلولة لتحديث ذاكرتهم وتحسين التركيز.

الالتزام بروتين معين لتحسين التركيز

يساعد الروتين اليومي المنتظم على تعويد الطفل على جدول دراسة محدد، من خلال برمجة دماغ الطفل لمعرفة الوقت الدقيق للدراسة مما يؤثر بشكل إيجابي على تركيزه أثناء الدراسة.