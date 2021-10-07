وزير التعليم العالي والبحث العلمي يصل مأرب ويزور جامعة اقليم سبأ

الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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زار وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور خالد الوصابي جامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب صباح اليوم وتفقد كليات الجامعة واطلع على مستوى التجهيزات والترتيب في معامل كلية الطب ومعامل الجيلوجيا وغيرها من الأقسام

وترأس اجتماعا لرئاسة الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم والامانة العامة ومدراء العموم.

وأكد الوزير خلال كلمته في الحاضرين على الاستفادة من كل الطاقات والقدرات للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي خصوصا وأن اليمنيين يواجهون مشروع الكهنوت الظلامي البغيض ..

وأضاف الوصابي خلال الإجتماع أن الأقدار شأت أن تكون محافظة مارب هي قلعة الجمهورية والدرع الحصين لحماية الدولة بعزائم الرجال الذي تناطح الجبال وإرادتهم القوية وأن مارب هي شجرة الحرية والكرامة التي سطرها الأبطال بدمائهم الزكية من أجل الحفاظ على منجزات ثورة سبتمبر للأجيال القادمة

وحذر الوصابي من التغييرات التي تحدثها مليشيات الحوثي على المناهج التعليمية بهدف غرس الأفكار الطائفية والمذهبية وتحويل الجامعات إلى ميادين للتحشيد

كما حضر الوزير الوصابي ورشة خاصة بالتجهيز للمؤتمر العلمي الأول الذي ستقيمه الجامعة منوها الى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية داعيا أعضاء هيئة التدريس والباحثين إلى المشاركة بفاعلية في المؤتمر وانجاحه من خلال تقديم البحوث العلمية بحسب محاور المؤتمر داعيا الجامعات اليمنية للمشاركة في المؤتمر

من جانبه ثمن رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد حمود القدسي زيارة الوزير الوصابي للجامعة والذي ستكون بحد ذاتها حافزا ودافعا معنويا للجامعة لتنطلق وتنافس لتكون جامعة متميزة على المستوى المحلي ورائدة إقليميا بوجود الكادر التعليمي وكذالك دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزراء ووزارة التعليم العالي.

واستعرض القدسي جملة من لإنجازات التي حدثت خلال العامين الماضيين والإقبال الكبير من الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية في كليات وبرامج الجامعة المختلفة البالغة ٣٢ برنامجا علميا في البكالوريوس إضافة الى البرامج المفتوحة في الدراسات الماجستير والبالغة سبعة برامج علمية.