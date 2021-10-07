اللواء سلطان العرادة يستقبل وفدا أمميا بمحافظة مأرب

الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة خلال استقباله اليوم، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ماري ديتال الذي يزور المحافظة حاليا، مستجدات الوضع الحقوقي والإنساني بالمحافظة والجرائم الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين الآمنين في عاصمة المحافظة ومخيمات النزوح بصواريخها البالستية والمسيرات، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين السلطة المحلية والمفوضية في مجال حقوق الإنسان.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ورئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي، ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم، استعرض المحافظ العرادة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في حق المدنيين والقصف العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان ومخيمات وتجمعات النازحين، آخرها جريمة قصف المنازل في الحي السكني بالروضة الأحد الماضي ٣ أكتوبر بثلاثة صواريخ بالستية وأسفر القصف عن استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة خمسة آخرين وأربع نساء والعشرات من سكان المنازل في الحي، إلى جانب تدمير ١٢ منزلاً بشكل كلي وجزئي وثمان سيارات للمواطنين وغيرها من الأضرار في الممتلكات.

وأشار المحافظ العرادة إلى الآثار الإنسانية الكارثية التي يخلفها الحصار المطبق الذي تضربه مليشيا الحوثي منذ 21 سبتمبر الماضي على مديرية العبدية وتعريض حياة سكانها البالغين 35 ألف نسمة أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، للموت جوعا وعطشا ومرضا تحت وطأة الحصار والاستهداف المستمر والممنهج للمدنيين والقرى فيها بالصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، وهو ما يعتبر جريمة إنسانية وإبادة جماعية ستبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت حتى الآن..

وأكد محافظ مأرب على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدوره في إدانة وحشية مليشيا الحوثي وإرهابها المتواصل للمدنيين، ونقل الواقع والحقائق في تقاريرهم للعالم وبكل وضوح وشفافية لضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب والعدالة.. والتحرك القوي والعاجل للمجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين بموجب مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، من خلال الضغط على مليشيا الحوثي بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفتح الممرات الإنسانية الآمنة لسكان مديرية العبدية وإمدادهم بالاحتياجات الأساسية والطارئة لإنقاذ حياتهم .

كما أكد المحافظ العرادة على حرص قيادة المحافظة على تطوير آليات التعاون والتواصل بين السلطة المحلية والمفوضية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يسهم في نشر وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ والمفاهيم الحقوقية .

من جهته عبر ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن عن شكره وامتنانه للمحافظ وقيادة السلطة المحلية على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.. معرباً عن أمله في تعزيز التنسيق ورسم رؤية مشتركة لتحديث الآليات وبناء القدرات في مجال الحقوق .

حضر اللقاء يسرى البكري مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عدن ومهدي بلغيث راصد المفوضية بمحافظة مأرب.