انطلاق موقع حكمة يمانية كأول منصة يمنية لتباري الأقلام والفكر

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انطلق الليلة موقع "حكمة يمانية" المعرفي، إلى قائمة المواقع الفكرية التي قال بيان الاشهار الذي وصل موقع مأرب برس نسخة منه " أنه يهدف الى تطويرِ الوعي، وتثوير الأفكار، من خلال بلورة خطابٍ فكري يساعد في إصلاح العقل الثقافي والارتقاء بمداركه، ومعالجة الظواهر الثقافية بروح نقدية تستمسك بالثوابت وتطور من أدوات تنزيلها الواقعية مستفيدة من المعارف العالمية.
وأضاف البيان ان موقع حكمة يمانية، سيكون منصة تتبارى فيها الأقلام اليمانية، لترجمة تلك الحكمة التي أشار إليها النبي بقوله:( الحكمة يمانية).
كما أعلن القائمون على الموقع في أملهم في أن تكونَ انطلاقة الموقع ثورة فكرية تساعد على الخروج من ربقة التقليد والتكلس المعرفي إلى فضاء التجديد، وحراكًا معرفيًا يتوخىٰ البناء القيمي والأخلاقي. كما ننشد أن يكون أحد أهم المواقع اليمنية في الساحة الفكرية.
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