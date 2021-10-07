الصحفي الجماعي يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة الإنشاء الصينية  

الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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فاز الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي عضو الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للاصلاح بالجائزة الاولى في مسابقة الإنشاء الصينية التي نظمتها دائرة العلاقات والتواصل الخارجي للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس الحزب.

‏وأعلن في الحفل الذي نظمه الحزب افتراضيا، عن اسماء الفائزين في المسابقة، حيث حصل الجماعي على الجائزة الأولى ممثلا عن الاصلاح في المسابقة التي شارك فيها ١٥٠ متسابقا يمثلون مختلف الاحزاب في العالم العربي تحت عنوان "الحزب الشيوعي الصيني في عيوني".

‏كما فاز مشاركون يمنيون مثلوا أحزابهم كالمؤتمر ومستقلين وممثلي تيارات ومكونات شبابية.

وشارك الزميل الجماعي بمقطع فيديو عبر فيه عن اعجابه بالتجربة الصينية في مكافحة الفقر، ونهضتها الاقتصادية، متمنيا اسناد اليمن أسوة بتجاربها مع بلدان مماثلة.