ألغام الحوثي تتسبب في بتر ساقي امرأة حامل ومقتل شاب واصابة آخر

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قال المرصد اليمني للألغام إن شابا في العقد الثاني من العمر قضى بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيران بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن، واصيب اخر.
وأفاد المرصد بمقتل المواطن مالك محمد بيشي (28 عاماً) وإصابة محمد موسى حرملي (في العقد الثاني من عمره) بانفجار لغم للحوثيين في منطقة "بني المش" بمديرية حيران في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.
كما أصيبت امرأة حامل تدعى محمدة محمد جلاجل بجروح بليغة منها بتر أطرافها السفلية، بانفجار لغم للحوثيين في منطقة "المسنا" بمديرية الحالي في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وتستمر الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، في قتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين في أكثر من منطقة.
من جهتها تواصل الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي "مسام"وفرق البرنامج الوطني لنزع الألغام عملها، إلا أنها تواجه صعوبة كبيرة في عملية التطهير، كون الميليشيات الحوثية زرعت آلاف الألغام والعبوات الناسفة دون خرائط وبشكل عشوائي.
وبحسب مشروع "مسام" والبرنامج الوطني لنزع الألغام، فإن هناك قرابة مليوني لغم زرعتها الميليشيات في مناطق متفرقة، تنوعت في أحجامها وأماكن طمرها، برية كانت أم بحرية، وسبل تمويهها.