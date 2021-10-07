عيدروس الزبيدي يطيح بـ النوبي من منصبه ويضع اليافعي بديلا عنه

الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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أصدر عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، أمس الاربعاء ،قرارا بتعيين جلال الربيعي اليافعي نائباً لقائد ما يعرف بقوات الحزام الأمني، بديلاً عن مختار النوبي الردفاني.

يأتي ذلك بعد يومين من توقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في كريتر عدن، بين المليشيات التابعة لعيدروس الزبيدي والقائد العسكري المتمرد على الانتقالي امام النوبي، وهو شقيق مختار النوبي.

ويحظى مختار النوبي بنفوذ كبير، وهو ما دفع عيدروس للاطاحة به من منصبه الذي تقلده قبل نحو 3 أشهر، ، في مسعى لإضعاف نفوذ النوبي الذي يقود أيضاً اللواء الخامس صاعقة،وفق مصادر مأرب برس.

وكان مختار النوبي وهو قائد اللواء الخامس صاعقة القادم من أبين وصل عدن يوم الاحد الماضي للوساطة بعد اندلاع المواجهات في كريتر، حيث حاول اقناع اخيه بالمغادرة معه شخصياً إلى أبين،لكنه فشل.

وعلم مأرب برس من مصدر موثوق إن سوء تفاهم حدث ليلة الأحد بين مختار وامام النوبي، فرفض الأخير الخروج معه شقيقه، ووصل ابين بنفسه، بعد توقف الاشتباكات.

ونشر موقع مأرب برس اليوم الخميس تقريرا مفصلا كشف فيه عن الأسباب الحقيقة لاندلاع المواجهات في عدن، وكيف توقفت، وكيف خرج امام النوبي من كريتر الى ابين، وحجم القوة والمقاتلين الذين قاتلوا معه، وحقيقة مقتل شقيقهم الثالث عواد النوبي في المواجهات.

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