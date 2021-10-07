عشرات الحوثيين بينهم قيادات يتساقطون في محيط مأرب وأنباء عن مقتل صهر عبدالملك الحوثي

الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-العربية

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قالت مصادر ميدانية،الخميس، أن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال الساعات الماضية، خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي الجيش الوطني وغارات تحالف دعم الشرعية، في عدد من جبهات القتال بمحيط محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وتحدثت المصادر، عن مصرع قيادي حوثي بارز من أسرة زعيم الميليشيات، مع عدد من مرافقيه وإصابة وأسر آخرين في هذه المعارك.

وأفادت أن القيادي الحوثي المدعو مصطفى حمود شرف الدين منتحل رتبة عميد قائد التدخل السريع، لقي مصرعه مع كافة مرافقيه، في جبهة مراد، جنوب غربي مأرب.

وأوضحت المصادر أن القيادي شرف الدين هو صهر زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

كما قتل العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك الساعات الماضية بجبهة المشجح، غرب مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيا هاجمت بأعداد بشرية هائلة أغلبهم لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف غارات مركزة على تجمعات ومواقع الميليشيا في جبهات مأرب الغربية، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات العسكرية للميليشيا.